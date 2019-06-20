القيادات المؤثرة بمركز محمد بن راشد لإعداد القادة تطلع على تجارب كبرى الشركات العالمية في أمستردام

المصدر: أمستردام - وام

زار فريق يضم منتسبي الدفعة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة بمركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العاصمة الهولندية أمستردام، واطلع على مجموعة من الممارسات والتجارب الرائدة على مستوى الدولة، وعقد عدداً من الاجتماعات وورش العمل مع كبرى الشركات العالمية.

وخلال الزيارة، اطلع الفريق على تجربة معهد «THNK»، المتخصص في ابتكار أدوات عصرية جديدة وتنشئة قادة مؤثرين حول العالم، وعقدوا مجموعة من ورش العمل وجلسات تبادل الخبرات مع مدربي المعهد، وزار الفريق مقر شركة «UN Studio»، وحضروا ورشة تدريبية قدمها المهندس بين فان بيركل، مؤسس الشركة بعنوان «ما الذي تحتاجه لتكون قائداً مزعجاً في عالم الهندسة المعمارية؟».

كما شاركوا في جلسة ألقاها رئيس قسم الابتكار في الشرطة الهولندية تتمحور حول تطوير حدود العمل الشرطي، وجلسة «التكنولوجيا والفلسفة ومستقبل البشرية، نظرة متعددة التخصصات من عالم المستقبل» ألقاها الباحث أندرس ساندبرج وغيرها، إضافة إلى عدد من الورش التفاعلية والنقاشية تتضمن استعراض أفضل الممارسات في كيفية مناقشة سلسلة من الموضوعات المثيرة للجدل وغيرها.

معايير

وأكد سعيد العطر المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تماشي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة مع المعايير القيادية التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. وقال: «تستند كافة برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة إلى المعايير القيادية التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر مسيرته القيادية في خمسين عاماً، والتي تهدف إلى صناعة مواهب قيادية مستقبلية تستطيع مواصلة تعزيز تنافسية دولة الإمارات العالمية».

وأضاف: «كما نسعى وانطلاقاً من منظومة محمد بن راشد للقيادة إلى غرس روح الاطلاع على التجارب الناجحة إقليمياً وعالمياً، بهدف رصد جوانبها الإيجابية وتطبيقها بما يتناسب مع طبيعة مجتمعنا ورؤيتنا المستقبلية، وكما عودتنا قيادتنا الرشيدة فإننا مستعدون دائماً للاستثمار في التطوير، والارتقاء بالإنسان، وصناعة القادة، وتوفير البيئة الخصبة للابتكار، وتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الطامحين عبر رفع سقف التطلعات عالياً، وهو ما نستلهمه من رؤية قيادتنا الرشيدة».

تنوع

وتطرق العطر إلى تنوع القطاعات التي ينتمي إليها منتسبو الدفعة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة، وقال: «تضم الدفعة الحالية منتسبين يعملون في مناصب قيادية ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، وهو ما يخدم طبيعة البرنامج في صناعة قيادات مؤثرة تواكب أبرز الاحتياجات المستقبلية وتعزز مفاهيم التطوير لبثها في كافة الجهات الحكومية والخاصة، كما يعكف فريق عمل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة باستمرار على تطوير مساقات البرامج المنضوية تحت المركز تماشياً مع المستجدات العالمية في المجالات كافة».

وخلال الزيارة، حضر الفريق مأدبة عشاء أقامتها الدكتورة حصة عبد الله العتيبة سفيرة الدولة لدى المملكة الهولندية، على شرف منتسبي الدورة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة بمركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

مقصد

وثمنت الدكتورة حصة العتيبة، زيارة الوفد الإماراتي من منتسبي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وقالت: «تعد هولندا من الدول الخمس الكبرى في العالم لاستقطاب المواهب، حيث يعيش في عاصمتها أمستردام وحدها قرابة 178 جنسية مختلفة، مما أهلها لتكون رابع مدينة أوروبية لإقامة الأعمال التجارية الدولية، وهي بلا شك مقصد نموذجي للراغبين في تطوير العمل الإداري والبحث عن أفضل الممارسات العالمية». وأضافت العتيبة: «أفتخر اليوم بلقاء قيادات إماراتية مؤثرة في قطاعات مختلفة، تعكس رؤية وفكر قيادتنا الرشيدة الساعية إلى خلق أجيال من القادة تستشرف المستقبل وتستبق متطلباته».

تسجيل

وكانت الدفعة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة بمركز محمد بن راشد لإعداد القادة قد بدأت في يناير الماضي، بعد تسجيلها لطلبات التحاق أكثر من 3100 مسؤول من مختلف إمارات الدولة، خاضوا سلسلة من الاختبارات والتقييمات الذهنية والإدارية المبنية على نموذج محمد بن راشد للقيادة، إضافة إلى المقابلات الشخصية مع مختصين من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، على مدار شهرين متتاليين، وذلك لاستخلاص مجموعة قيادية متمكنة وممثلة لأبرز القطاعات الحكومية والخاصة بمختلف مجالاتها، فتم اختيار 32 مرشحاً من قطاعات مختلفة كقطاع الطاقة، والبنية التحتية والمواصلات، والتطوير والتميز الحكومي، والصحة، والعقارات، والتنمية الاجتماعية، والتكنولوجيا الرقمية، إضافة إلى القطاعات القضائية والأمنية والمصرفية وغيرها.

مساقات

وتطرق عبد الله الرميثي مدير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، إلى نوعية الورش التدريبية التي خاضها المنتسبون منذ انتسابهم للبرنامج، وقال: «قمنا وبالتعاون مع جامعات عالمية كـ IMD و UC Berkeley و Imperial College in London بتطوير مساقات علمية مبنية على تجارب قيادية في جوانب عدة مثل المعرفة والكفاءات والمهارات والقدرات البدنية والذهنية وغيرها، وتطبيقها عبر مشاريع جماعية وفردية تتضمن زيارات ميدانية محلية وعالمية، وورش عمل مع خبراء ومختصين في تلك المجالات، وخلال الفترة الماضية، خاض منتسبو الدفعة الحالية مجموعة تحديات قاموا بتجاوزها عبر المهارات القيادية التي أثبتوها».

وأضاف: «نقوم بالمتابعة والإشراف بشكل دوري على مسيرة أداء وتقدم المنتسبين، وتطوير محتوى البرامج والورش التدريبية بالتعاون مع مجموعة مختارة من الجامعات العالمية المتخصصة، لبناء شبكات مهنية محلية وعالمية تشجع التعاون في المجالات التطويرية».

إعداد

ويعد نموذج محمد بن راشد القيادي المصدر الأول في إعداد البرامج والمساقات الأكاديمية المعتمدة في المركز، والتي تأتي بالتعاون مع عدد من كبرى الجامعات العالمية المتخصصة، بما يضمن تخريج قيادات وطنية مؤهلة ومواكبة للمتغيرات العالمية ومواصلة العمل لتحقيق رؤية سموه.

كما تستهدف المنظومة تطوير 8 كفاءات رئيسية هي: التنوع والإشراك، والاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، والشغف والالتزام، وخلق القيمة، إلى جانب الاهتمام بالإنسان أولاً، وأخيراً الفضول والمرونة.

وتسعى المنظومة كذلك إلى تنمية كفاءات وقدرات القيادات الشابة من الإماراتيين في مجالات التفكير الإبداعي، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم لمواكبة أحدث المستجدات، ويقوم البرنامج على أسس التعلم من خلال التجارب الحية، التي تعكس واقع وتحديات بيئات العمل في العالم.

المشاركون في الزيارة

شارك في الزيارة سالم خالد القاسمي وكيل الوزارة المساعد لتنمية المعرفة بوزارة الثقافة وتنمية المعرفة، وخالد راشد الشحي مدير إدارة مركز التواصل الرقمي بمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وأحمد إبراهيم الجلاف المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، وسماح محمد الهاجري مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بوزارة الاقتصاد، وحصة الغرير مدير إدارة الموارد البشرية والمدير التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بهيئة الطيران المدني، ومارية محمد الريس مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبد الرحمن محمد الجناحي مدير إدارة المرافق والمنشآت بهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومحمد سعيد بن سليمان رئيس الحلول الرقمية بهيئة كهرباء ومياه دبي، وعادل محمد شاكري مدير إدارة أنظمة المواصلات بهيئة الطرق والمواصلات، وفيصل عبد الغفار الهاوي مدير منتج - التعاملات الرقمية وخدمات الثقة بدبي الذكية، والدكتور هزاع خلفان النعيمي رئيس جوائز ومبادرات التميز بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وجمال زعل المهيري نائب الرئيس للسلامة والبيئة والصحة والاستدامة بمطارات دبي، وخالد أحمد الجابر نائب رئيس الاتصالات والملاحة والمراقبة الجوية بمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وماجد سيف الشامسي مدير أول استشارات العمليات بمجلس التوازن الاقتصادي، وعلي حمد الرحومي وخالد علي البسطي من شرطة دبي، وحمد ثاني مبارك مدير أول إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي بمحاكم دبي، ونوف أحمد السويدي مدير إدارة الإستراتيجية بهيئة تنمية المجتمع، وسعيد محمد معصم الفلاسي مدير تنفيذي - منصات المستقبل بمسرعات دبي للمستقبل ومنطقة 2071 التابعة لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة كريمة مطر المزروعي مدير تنفيذي بدائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وشمسة عبد الله بن حماد المدير التنفيذي للعمليات بمستشفى ميدكير للنساء والأطفال، وعائشة حسن البستكي مدير إدارة أول في التخطيط الاستراتيجي للبنية التحتية بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وحميد يوسف العجماني نائب رئيس الجودة وتحويل الأعمال والتميز بمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وخالد بن بريك البريكي مدير أول الخدمات الاستشارية بالشرق الأوسط بشركة برايس ووترهاوس كوبرز «PwC»، وبدر أحمد أنوهي الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، وأحمد عبد الكريم الفهيم، نائب الرئيس الأول لإدارة التجزئة والمراكز التجارية بمركز دبي المالي العالمي، وهيفاء محمد البساطة مدير مساعد بدبي للعقارات، وحنان سليمان السويدي الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز يونايتد الطبي، وناصر سالم آل علي رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدولة الإمارات ببنك «إتش إس بي سي».