«دار البر» تسعد 3196 يتيماً خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

حققت إدارة كفالة الأيتام والأسر في جمعية دار البر عدداً من الإنجازات خلال شهر رمضان الماضي، حصدت فيها سعادة 3 آلاف و196 يتيماً من الإمارات والعالم.

وحصدت «دار البر» سعادة الأيتام عبر فعاليات رمضانية خاصة، أبرزها تنظيم الحفل السنوي الرابع عشر للأيتام، بمشاركة 272 يتيماً، منهم 250 يتيماً من داخل الدولة، و22 من خارج الإمارات، من 10 دول، هي مصر، السنغال، موريتانيا، النيجر، ساحل العاج، أوغندا، غانا، السودان، تنزانيا، توجو.

وأشار عمران محمد عبد الله، رئيس قطاع المشاريع الخيرية في «دار البر»، إلى إعداد الإدارة المختصة برنامجاً سياحياً للأيتام المشاركين في الحفل السنوي من خارج الدولة، وتخصيص هدايا قيمة لجميع الأيتام المشاركين في الحفل، وتقديم مكرمة حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لـ966 يتيماً من داخل الدولة بقيمة مليون درهم.

وقال عمران: «إن «دار البر» وزعت مبالغ نقدية على الأيتام المشاركين في الحفل السنوي من خارج الدولة، فيما نفّذت الجمعية، ممثلةً بإدارة كفالة الأيتام، مشروع كسوة العيد الذي استفاد منه 41 يتيماً من داخل الدولة، و2883 يتيماً من خارج الإمارات، بتكلفة 712,553 درهماً. وغطى المشروع الخيري 19 دولة، هي مصر، فلسطين، أوغندا، تنزانيا، السودان، إثيوبيا، مالي، بورندي، السنغال، كينيا، النيجر، غانا، الهند، الفلبين، توجو، الصومال، موريتانيا، ساحل العاج، ألبانيا».