لا تبحث عن ظلّك في «ليوا»

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تتعامد الشمس هذه الأيام ظاهرياً على مدار السرطان بواقع (23.27 درجة شمالاً)، على أقصى المناطق الجنوبية من الدولة، قرب منطقة ليوا «أم الزمول» في أبوظبي، وبالتالي لا يُشاهد ظل للأشخاص أو المباني خلال وقت الظهيرة، فلا تبحث عن ظلك في مثل هذا الوقت في منطقة ليوا.

وقال إبراهيم الجروان الباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن انعدام ظل الزوال يكون غالباً قرب الساعة 12:20 ظهراً بتوقيت الإمارات، حيث تشاهد الشمس متعامدة وقت الظهر، علماً بأن المناطق التي تقع بين مداري السرطان عند 23.5 شمالاً والذي يدخل جزء منه ضمن المناطق الجنوبية للدولة، والجدي عند 23.5 جنوباً، تتعامد عليها الشمس في نقطتين خلال العام وتتعامد على خط الاستواء خلال الاعتدالين الربيعي في 21 مارس والخريفي في 23 سبتمبر.