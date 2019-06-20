10 محاذير رئيسة و5 ضوابط لمرشحي «الوطني» 2019

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

حددت اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 عشرة محاذير رئيسة للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لضمان سير العملية الانتخابية وفق الضوابط والقوانين والاشتراطات المعمول بها، أهمها ألا يتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مليوني درهم، والتحذير من استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية.

وتضمنت قائمة المحاذير التحذير من قيام المرشحين بتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، أو استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، وتلقي أي أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح.

كما تضمنت القائمة استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.

دعاية

ووضعت اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 خمسة ضوابط للمرشحين، مؤكدة أن لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بتلك الضوابط والقواعد.

وتضمنت الضوابط المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

برنامج

وأوضحت اللجنة أن لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية، محذرة من الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.

وأشار إلى أن للمرشح حق تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، ملزمة المرشحين بتقديم كشف حساب عن أي تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 قد ألزمت المرشحين بضرورة الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، كما ألزمتهم بالمحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة.

يذكر أن اللجنة الوطنية للانتخابات شكلّت عدة لجان منبثقة عنها، هي لجان «الأمن، الطعون، الفرز، إدارة الانتخابات، الأنظمة الذكية، الإعلام، بالإضافة إلى لجان الإمارات»، وتم تكليف اللجان السبع بنحو 41 مهمة رئيسة لضمان إدارة العملية الانتخابية وفق الأسس القانونية والإدارية المعمول بها.