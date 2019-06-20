جواهر القاسمي: اليوم العالمي للاجئين مناسبة لمراجعة واقعهم ومستقبلهم

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن «اليوم العالمي للاجئين» الذي يصادف 20 يونيو من كل عام يعد مناسبة مهمة لمراجعة واقعهم ومستقبلهم وسط التحديات التي يواجهونها. وقالت سموها في تصريح لها: «إن هذه المناسبة تطرح جملة من التساؤلات الملحة حول واقع اللاجئين ومستقبلهم والدور الإنساني الفردي والمؤسسي الذي يلتزم به العالم تجاههم، وما ينبغي الالتفات إليه بالنظر إلى أعداد اللاجئين خلال السنوات الخمس الأخيرة هو التزايد المستمر لعددهم البالغ أكثر من 68 مليون لاجئ حول العالم خلال العام 2018».

وأضافت: «إن هذا التزايد الملحوظ يعود إلى ما شهده العالم خلال سنوات من الأزمات والصراعات التي شكلت في صورتها العامة ملامح العقد الأخير من عمر المنطقة والعالم، حيث تجسد في ظهور تيارات متطرفة أججت الأزمات، وفتحت باب النزاع في العديد من بلدان العالم، فكان اللاجئون هم النتيجة الأولى لهذه الصراعات». ولفتت إلى أن المعاين لهذه الصراعات والنزاعات والواقف عند جذورها يجد أنها قائمة في أساسها على غياب المعرفة وتراجع الوعي وتزايد الجهل بالآخر وبالذات، فتشكل التيارات المتطرفة كشف حجم الجهل بالمنظومات الفكرية الإنسانية الداعية للمحبة والإخاء والسلام، وأكد قدرة الفكر المتطرف على حشد أجيال من المغيبين والمصابين بقصور الوعي إلى مساحته وتجنيدهم تحت شعارات مغلوطة ومضللة داعية للظلامية والخراب«.