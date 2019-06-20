محمد بن زايد وحكام عجمان والفجيرة ورأس الخيمــة يقدمون العزاء إلى حمـدان ومكتوم بن محمد في وفاة منصور آل ثاني

المصدر: دبي - وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واجب العزاء إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني.

كما قدّم سموه التعازي إلى أنجال الفقيد وذويه، راجياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أسرته وأهله جميل الصبر وحسن العزاء.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مجلس العزاء في مجلس زعبيل الكبير، أمس، يرافقه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

كما قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان واجب العزاء إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، وذلك بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان. كما قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة واجب العزاء إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

إلى ذلك فقد قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة واجب العزاء إلى سمو ولي عهد دبي، وسمو نائب حاكم دبي، وذلك بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة. جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في مجلس زعبيل الكبير في دبي صباح أمس لأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام عجمان والفجيرة ورأس الخيمة الذين أعربوا عن أصدق تعازيهم ومواساتهم لأسرة الفقيد، راجين الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وإلى جانبهما الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، قد تقبلوا في مجلس زعبيل الكبير التعازي من سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ومن عدد من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل الذين أعربوا عن صادق عزائهم ومواساتهم لأهل وأسرة الفقيد، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته.

ومن جانب آخر استقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي جموع المعزين في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني. فقد تقبل سموهما وإلى جانبهما الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي وعدد من الشيوخ التعازي في وفاة الفقيد من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، ومن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومن قائد عام شرطة دبي وكبار ضباط القيادة والأجهزة الأمنية، ومن كبار المسؤولين في الدولة وجموع المعزين من مواطنين ومقيمين ورؤساء وأعضاء البعثات القنصلية العربية والإسلامية والأجنبية في دبي. وأعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.