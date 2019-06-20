تكريم أول مواطن في رأس الخيمة شيّد «فيلا» بمواصفات بارجيل

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أوضح منذر محمد بن شكر مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أهمية برنامج تحديث المباني والذي تهدف الدائرة من خلاله إلى تحديث ما لا يقل عن 3000 مبنى قائم في الإمارة بحلول عام 2040، جاء ذلك خلال ندوة كفاءة الطاقة التي نظمتها القنصلية الدنماركية في دولة الإمارات تحت رعاية ومشاركة دائرة بلدية رأس الخيمة، حيث كرمت الدائرة المواطن سلطان عبدالعزيز العوادي صاحب أول رخصة بناء مطابقة لبارجيل، تقديراً لمساعيه في تبني مواصفات بارجيل في بناء الفيلا الخاصة به.

وأشار إلى أن دائرة بلدية رأس الخيمة، اعتمدت مكتب الصقر للاستشارات الهندسية للإشراف على المشروع وضمان الالتزام باشتراطات «بارجيل»، لافتاً إلى أن صاحب أول رخصة بناء مطابقة لمواصفات «بارجيل» حصل على نسبة خصم 100% على رسوم تصريح البناء النهائي كجزء من مخطط الحوافز المرتبط بالتبني المبدئي لبارجيل.

وأكد الزعابي، أن قرار المواطن سلطان عبدالعزيز العوادي، تبني مواصفات بارجيل في الفيلا الخاصة به، خطوة تمثل نقطة انطلاق لإظهار مساهمة المواطنين نحو إمارة أكثر استدامة، كما شجع جميع المواطنين والمقيمين والمستثمرين على الاستفادة من بارجيل في بناء مبانٍ جديدة، وسوف تسخر دائرة البلدية خبرتها في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة في هذا المشروع الذي سيحقق وفورات كبيرة للعملاء على المدى الطويل.

وأضاف: يُعد برنامج بارجيل والذي يحدد مواصفات المباني الجديدة في رأس الخيمة، أهم برنامج في إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تأسست تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، حيث تهدف الاستراتيجية لتوفير الطاقة بنسبة 30% وتوفير المياه بنسبة 20% ورفع نسبة توليد الطاقة من الموارد المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2040، حيث سيكون لبارجيل الحصة الكبرى في توفير الطاقة والمياه.

تقديم الاستشارات

وأوضح المهندس عبدالله سمحان المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية في دائرة بلدية رأس الخيمة: نحن فخورون بالإعلان عن إصدار رخصة بناء لأول فيلا مطابقة لاشتراطات بارجيل في رأس الخيمة، ويسعدنا تقديم الدعم والمشورة للمواطنين الآخرين الذين يرغبون في المبادرة وتصميم مساكنهم وفقاً لبارجيل في المرحلة التطوعية الأولية.

أول رخصة

وعبر المواطن سلطان العوادي، صاحب أول رخصة بناء عن فخره باتخاذ هذه الخطوة: يُشرفني أن أكون أول مواطن إماراتي يعتمد لوائح المباني الخضراء لبناء فيلتي الجديدة والتي ستساعدني في توفير استهلاك الكهرباء والمياه، أشعر بالفخر للمساهمة في إعداد إمارة صديقة للبيئة، لم يضف تبني بارجيل أية تكلفة إلى مشروعنا، كما تلقينا خصماً كبيراً على رسوم رخصة البناء من دائرة البلدية.