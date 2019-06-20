سفير الدولة يبحث العلاقات مع وزير الخارجية الطاجيكي

المصدر: أستانا - البيان

استقبل سراج الدين مهر الدين وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، الدكتور محمد أحمد الجابر، سفير الدولة لدى جمهورية كازاخستان غير المقيم لدى جمهورية طاجيكستان، في مكتبه بوزارة خارجية طاجيكستان، وبحضور المهندس سالم سيف الكعبي عضو البعثة، حيث بحث الطرفان سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وثمّن الوزير الطاجيكي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة الخامسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا، والتي عقدت في العاصمة الطاجيكستانية دوشانبيه في الفترة من 14-15 يونيو 2019، معرباً عن شكره وتقديره لما تقوم به دولة الإمارات من تعاون دائم مع طاجيكستان فيما يخص المؤتمر.

من جانبه أشار السفير إلى علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الصديقين، ونوّه إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الثنائي مع طاجيكستان في شتى المجالات.