شرطة أبوظبي تثقّف منتسبيها بطرق الوقاية من الثلاسيميا

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع جمعية الإمارات للثلاسيميا، محاضرة تثقيفية حول مرض الثلاسيميا، وذلك بمسرح مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، ضمن الحملة الشاملة التي تنظمها الجمعية لنشر الوعي الوقائي بأهمية فحص ما قبل الزواج للوقاية من هذا المرض. وأكد العميد محمد ضاحي، مدير المديرية، تضامن شرطة أبوظبي، وأهمية الحملة التوعوية التي تنظمها الجمعية لنشر الوعي الوقائي والحد من ولادة أطفال مصابين بالثلاسيميا، وكرّم عبد الباسط محمد مرداس نائب رئيس الجمعية تقديرياً لما تقوم به الجمعية من دور صحي وقائي.

واستعرض الدكتور عصام ضهير، المستشار الطبي للجمعية، خلال المحاضرة أسباب المرض وطرق الوقاية منه، شرح من خلالها طرق علاج مريض الثلاسيميا الكبرى التي يحتاج خلالها لبرنامج طبي.