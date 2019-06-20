بحث تعزيز التعاون الأمني بين شرطتي عجمان وسنغافورة

المصدر: عجمان - البيان

زار وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان، برئاسة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، الشرطة السنغافورية، يرافقه العميد علي عبيد الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والعقيد محمد شيبان سويدان مدير مكتب القائد العام، والرائد خليل إبراهيم الحمادي رئيس قسم الخدمات الإلكترونية والاتصالات، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين بشرطة عجمان.

وكان في استقبال الوفد تان تين وي مساعد مفوض الشرطة وعدد من الضباط والمسؤولين في الشرطة السنغافورية، وذلك لمناقشة سبل تبادل الخبرات الشرطية وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز الأمن والأمان.

وقال قائد عام شرطة عجمان إن زيارة وفد القيادة إلى الشرطة السنغافورية جاءت لتعزيز الترابط بين الجهتين في المجال الأمني، وتبادل الخبرات والاستفادة التجارب الأمنية، حيث تعتبر الشرطة السنغافورية من أكثر المؤسسات الأمنية تقدماً وتطوراً في العالم.

وزار الوفد غرفة عمليات الشرطة السنغافورية وتعرف على آليات العمل الجارية، واطلع على مؤشر سرعة الاستجابة في الحالات الطارئة، حيث احتلت سنغافورة المركز الرابع عالمياً في مؤشر سرعة زمن الاستجابة، في حين احتلت الإمارات المركز الثاني، وتسعى الدولة جاهدة لتحقيق المركز الأول في مؤشر سرعة الاستجابة ضمن أهدافها الاستراتيجية لحكومة الإمارات بحلول 2021، من خلال جهود وزارة الداخلية لتبادل واكتساب الخبرات في المجالات الأمنية مع مختلف دول العالم، تحقيقا لرؤية وزارة الداخلية بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.

رافق الوفد الخبير رائد أحمد القيري من إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والخبير جاهد سالم خليل من إدارة العمليات في شرطة عجمان.