بيع 1700 مركبة عبر مركز الوطنية للمزادات

المصدر: دبي - وام

كشف مركز الوطنية للمزادات عن نجاحه في تنظيم 23 مزاداً خلال العام الجاري بيعت خلالها 1700 مركبة متنوعة بإجمالي إيرادات بلغ 39 مليون درهم، منها 19 مليون درهم إيرادات مركبات المركز و20 مليوناً إيرادات عائدة على المركبات التابعة للجهات الحكومية والخاصة والأفراد، والتي تم عرضها ضمن المزادات الإلكترونية المطروحة.

وضمّت المزادات مجموعة متنوعة من المركبات الثقيلة والخفيفة، والمركبات ذات الدفع الرباعي والصالون، إلى جانب المركبات التجارية التي تتضمن مركبات بيك أب وحافلات، ومركبات متخصصة مثل مركبات الإسعاف والدراجات النارية وغيرها. وقال سلمان محمد إبراهيم مدير مركز الوطنية للمزادات، إن المركز نفّذ 23 مزاداً منذ بداية العام الجاري، حيث بلغ عدد المركبات المطروحة في هذه المزادات 2516 مركبة وتم بيع منها 1700 مركبة، أي بيعت نحو 69% من إجمالي المركبات المستعملة المعروضة، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية والنوعية التي حققها المركز ما هي إلا تجسيد لحجم الثقة التي يحظى بها من قبل المتعاملين.

وأشار مدير مركز الوطنية للمزادات إلى أن المركبات المستعملة المعروضة تحتوي على سجل صيانة وضمان وتعود لمركبات مواصلات الإمارات، علاوة على مركبات الأفراد الراغبين في عرض مركباتهم المستعملة للبيع، وأيضاً يتاح للجهات الحكومية والخاصة بعرض مركباتهم في المزادات التي يتم طرحها بشكل دوري في المركز، مؤكداً أن جهود المركز في تسهيل إجراءات المشاركة بالمزادات الإلكترونية وفق خطة مدروسة وجداول زمنية محدّدة وضمن نظام ذكي يتسم بالمرونة والوضوح والشفافية، أثمرت بتعزيز ثقة المتعاملين من المؤسسات الحكومية والخاصة.