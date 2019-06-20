إغلاق منشأة «الصياد لشوي الأسماك» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «الصياد لشوي الأسماك»، في سوق السمك بميناء أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1059820، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008، في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن تقرير الرقابة الغذائية، أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري، جاء نتيجة لتكرار حصول المنشأة على المخالفات، وعدم التزام مسؤول ببنود المخالفات المحررة سابقاً، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة، ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وناشدت الهيئة، الجمهور بالتواصل مع الهيئة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية، من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.