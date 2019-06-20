انطلاق «الصداقة الإماراتية - اليابانية» للتطوير الوظيفي للمرأة

المصدر: أبوظبي - وام

برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية للجنة الصداقة الإماراتية - اليابانية للتطوير الوظيفي للمرأة في قطاع النفط والغاز.. انطلقت أمس الأول في المقر الرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أعمال الاجتماع التاسع للجنة تحت شعار «المرأة أيقونة التسامح» والتي تستمر حتى 20 يونيو الجاري.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التي ضمت كلاً من معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة مستشارة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وتسيوشي ناكاي الرئيس التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول، وفاطمة النعيمي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين في مجموعة أدنوك.

يأتي الاجتماع تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين شركة أدنوك، ومركز التعاون الياباني للبترول «JCCP» الرامية إلى الارتقاء بمكانة الأداء المهني للمرأة، وتعزيز مشاركتها في قطاع النفط والغاز.

وكان لرعاية ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المتواصل للجنة دور كبير في تعزيز مكانتها في دولة الإمارات واليابان وتنفيذ توجيهات سموها المتمثلة في تمكين المرأة وترسيخ مكانتها ودورها المحوري في قطاع النفط والغاز، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال بين البلدين الصديقين.

يذكر أن «أدنوك» تركز بشكل دائم على تنفيذ توجيهات القيادة بدعم وتمكين المرأة، كما يشدد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها وفريق عمله على ضرورة بذل جهود حثيثة لتعزيز مكانة المرأة في كافة شركات المجموعة، وتمكينها لشغل مناصب قيادية بناء على الجدارة والكفاءة بما يفعل دورها ومساهمتها في تنمية الاقتصاد وخدمة الوطن.