حمدان بن زايد: القيادة الرشيدة حريصة على توفير الحياة الكريمة للمواطنين

المصدر: السلع - وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم واهتمامها بتطوير وتنمية منطقة الظفرة. جاء ذلك خلال استقبال سموه عدداً من المواطنين في مجلس مدينة السلع وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أحوالهم والخدمات التي تقدم في مختلف مدن منطقة الظفرة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم واطمأن على أحوالهم واطلع على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية قيد التنفيذ هناك.

وتبادل سموه والحضور الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقة التي تربط القيادة الحكيمة بالمواطنين ومدى اهتمامها ورعايتها لأبنائها وحرصها على متابعة شؤون حياتهم وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان تفقد في مستهل زيارته لمدينة السلع عدداً من المشاريع الإسكانية والتنموية والبنية التحتية التي يتم تنفيذها في المدينة ووجه سموه بتوفير كل المرافق والخدمات لها كي تلبي متطلبات التطور الذي يسير بوتيرة متصاعدة في المنطقة.

واطلع سموه على سير عملية التشجير بين الأحياء السكنية في السلع وما تضمه من نباتات محلية مقاومة للعوامل المناخية وتسهم في التقليل من استخدام المياه بالإضافة إلى التقليل من الحاجة لصيانتها ورعايتها بشكل مستمر وتسميتها حتى يتعرف عليها الجيل الجديد من أبنائنا.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية إنجاز مشاريع البنية التحتية المختلفة خاصة في مجال الإسكان والطرق والنقل التي تلبي احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل ومواكبة التطور الشامل الذي تشهده البلاد.

وأشار سموه إلى أن هذه المشاريع تسهم كذلك في تعزيز الحركة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة وتلبي احتياجات السكان من خدمات ومرافق وفق أعلى معايير السلامة والأمان.

رافق سموه خلال زيارته لمدينة السلع، الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وصالح جذلان المزروعي المدير الإقليمي لدائرة التعليم والمعرفة في منطقة الظفرة.