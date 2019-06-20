«جمعية النهضة» واللجان النسائية بحكومة دبي تناقشان طرح مبادرات داعمة للمرأة

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

عقدت جمعية النهضة النسائية بدبي ممثلة بمركز النهضة للاستشارات والتدريب بالتعاون مع اللجنة النسائية ببلدية دبي اجتماعاً تنسيقياً للجان النسائية في حكومة دبي وذلك تعزيزاً للمسؤولية الاجتماعية والشراكة التكاملية بين المؤسسات المجتمعية وقطاع الجمعيات العاملة في مجالات تنمية المجتمع والأسرة، ولبحث أوجه التعاون المختلفة بين الأطراف.

وأبدت الدكتورة فاطمة محمد سعيد الفلاسي المدير العام لجمعية النهضة النسائية بدبي، استعدادها للاستماع إلى مقترحات عضوات اللجان فيما يصب في مصلحة طرح مبادرات فعالة تدعم المرأة وتساند جهودها انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وكشفت لـ«البيان» أن الجمعية تلتزم بالسير على خطى النهج الحكيم للوالد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة، عبر تشجيع ودعم المرأة الإماراتية على المضي قدماً نحو تحقيق تطلعاتهن المهنية، إلى جانب سعيها لضمان استقرار الأسرة التي تعد الخلية واللبنة الأساسية في بناء المجتمعات، وأهم جماعاته الأولية.

واستعرض اللقاء فيلم تعريفي عن أبرز مبادرات وإنجازات الجمعية، ثم قدمت رئيسات اللجان مجموعة من المبادرات وأطر التعاون الهادفة مع التركيز على عام التسامح والسير مع استراتيجية الدولة.

حرص

وأوضحت الدكتورة الفلاسي أنه من منطلق حرص الجمعية على نشر الوعي المجتمعي والوطني الأصيل وبما يواكب المستجدات وتطوير المهارات الحياتية وفرص التعليم المستمر للأسر ودعم مواهب وإبداعات الشباب للمساهمة في التنمية الوطنية، وتعزيز ثقافة وممارسات العمل التطوعي للمجتمع وتمكين الكفاءات البشرية العاملة للأفضل، حرصت الجمعية من خلال هذا اللقاء التنسيقي على استقطاب الجهات ذات الريادة في العمل الحكومي والاجتماعي والتي تلتقي مع الجمعية في المسؤولية الاجتماعية من خلال لجانها النسائية.

مبادرات هذا ويعد مركز النهضة للاستشارات والتدريب من المراكز ذات البصمة الاجتماعية في دبي من خلال عدة مبادرات موجهة للمجتمع وللأسرة بالذات، وهذا اللقاء يؤكد مدى التطلع العالي لخدمة المجتمع من مؤسسات الدولة وبتعاون فريد يعكس صدارة الإمارات في التميز وخدمة الإنسانية، وسيحقق هذا اللقاء بُعداً استراتيجياً مهماً في مجال تبادل الخبرات والتجارب المعرفية والإدارية وفي مجال الأسرة وبما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، كذلك في مجال التدريب المعتمد ذي المرجعية العالية من خلال لجان استشارية ذات خبرة و كفاءة.

وثمنت الدكتورة الفلاسي الغايات العليا التي تجمع المؤسسات المجتمعية في شراكة تكاملية راقية لا تهدف إلى الربح بل إلى خدمة الوطن والمواطن الإماراتي ولا غرابة أن تتسامى الأهداف وتسير مع خُطى قيادتنا الرشيدة، حفظها الله، لإسعاد المواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

خدمات

من جانبها أكدت عفراء الحاي مبارك مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب، أن اللقاء يخدم عمل المركز والمواطن والأسرة بشكل عام، مشيرة إلى أن مركز النهضة للاستشارات والتدريب تتنوع خدماته ومبادراته منها الاستشارات الأسرية عبر الخط الساخن أو الجلسات التي تهدف إلى حماية وتكوين الأسرة، ورفع مستوى الوعي الاجتماعي لديها، وحفظ استقرارها، وتحقيق مبدأ التراحم بين أفرادها.

برامج

أكدت عفراء الحاي مبارك مديرة مركز النهضة للاستشارات والتدريب أن للمركز برامج تعتمد على التعريف بالثقافة الإماراتية والربط بين الثقافات المختلفة مع الثقافة الإماراتية والتعريف بعادات المجتمع الإماراتي والتقاليد العربية.