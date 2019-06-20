نجاح 4 عمليات باستخدام بالون الموجات الصوتية الصادمة بمستشفى القاسمي

المصدر: الشارقة ــ عصام الدين عوض

كشف الدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي رئيس مركز جراحة القلب والقسطرة انه تم على مدار يومين إجراء 4 عمليات جراحية لمرضى من بينهم مواطن تتراوح أعمارهم ما بين 65 ــ 75 عاماً عن طريق استخدام جهاز بالون الموجات الصوتية الصادمة والذي زودت به وزارة الصحة ووقاية المجتمع المستشفى بهدف تقديم خدمات طبية مميزة ومبتكرة، حيث بلغت تكلفته ربع مليون درهم، لافتاً إلى أن الجهاز عبارة عن تقنية حديثة استخدمت في أوروبا مع نهاية العام الماضي، وتمكنت تلك التقنية من حل تحديات الشرايين التاجية المتكلسة، مبيناً أن كافة العمليات تكللت بالنجاح بنسبة 100 % وأن المرضى غادروا المستشفى بعد يوم من إجراء العمليات.

آلام حادة

وأضاف أن المرضى الذين أجريت لهم العمليات كانوا يعانون آلاماً حادة ومزمنة في الصدر، إضافة إلى فشل سابق في بعض الحالات التي تم فيها فتح الشرايين بالطرق التقليدية المتعارف عليها، كما أن منها عمليتين قديمتين لم يتم فتح الدعامات فيهما بشكل جيد ما سبب مضاعفات للمريضين، مبيناً انه عن طريق استخدام جهاز بالون الموجات الصوتية الصادمة تم التغلب على المضاعفات السابقة التي تتسبب في انسدادات مؤقتة أو انسدادات طويلة المدى في الشرايين التاجية بعد إجراء العمليات الجراحية، كما أن التقنية الجديدة تعد آمنة بصورة كبيرة ولا تحدث ثقباً في الأوعية التاجية، لافتاً إلى أن التقنية الحديثة تتمكن من تفتيت التكلس عن طريق هزة أو ارتجاجات صوتية في محيط البالون تخترق الجدار الكلسي ما يسمح للبالون بالتوسع، بعكس التقنية الماضية والتي لا يمكن معها فتح الشرايين التاجية المتكلسة بالبالون العادي في 90 % من الحالات.