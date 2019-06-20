نورة السويدي: الاتحاد النسائي ينفذ برامج عدة لتثقيف المرأة الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن الاتحاد وبتوجيهات من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية؛ ينفذ استراتيجية وطنية وبرامج عدة لتثقيف وتوعية المرأة الإماراتية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة نظمها، أمس، الاتحاد النسائي العام لوفد من أطباء جمعية أوبريشن سمايل لمقر الاتحاد بأبوظبي للاطلاع على أقسامه ونشاطه والجهود التي يقوم بها لدعم المرأة الإماراتية وتمكينها في المجالات كافة.

وقالت السويدي: إن المرأة الإماراتية باتت بفضل الاهتمام الذي تلقاه من القيادة الرشيدة ومن سمو أم الإمارات قادرة على تأدية واجباتها ومشاركتها الرجل في مسيرة التنمية في البلاد، وأصبحت تحتل مناصب رفيعة في الدولة.