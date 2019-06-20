«مرور أبوظبي» تحذر من مخاطر وجود مواد قابلة للاشتعال في المركبات

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

حذرت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي قائدي المركبات من مخاطر وجود المواد التي تزيد من احتمالية نشوب حريق في المركبة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة صيفاً، وتشمل تلك المواد الأدوات التي تحتوي على الغاز «الولاعات الصغيرة والمداخن» والمواد الكيميائية للقابلة للاشتعال، إذ يؤدي تفاعل تلك المواد مع درجة حرارة الجو إلى وقوع حوادث حريق للسيارات.

وتنفذ مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، حملة للسلامة المرورية في فصل الصيف، حيث دعت السائقين قبل قيامهم بالسفر عبر البر إلى التأكد من صيانة المركبة وصلاحية إطارات مركباتهم وفحص المرايا الجانبية والداخلية، وتشغيل جهاز تحذير الإشارات الأربع وكفاءة الفرامل، وفحص زيت المحرك للتأكد من أنه في الوضع المناسب، وفحص التبريد، والتأكد من أن مستوى الماء في المبرد جيد.

وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي بأهمية أخذ الاحتياطات اللازمة لسلامة المركبة والصيانة الدورية لها، والتأكد من سلامة الإطارات، للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية، خصوصاً خلال هذه الفترة من العام.

من جانبه قال جمال العامري الخبير المروري والمدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية: إن 6 عوامل رئيسية تتصدر أسباب حوادث انفجار إطارات المركبات بالدولة وبشكل خاص خلال فصل الصيف وموسم السفر بالبر.

وأشار لـ «البيان» إلى أن أول هذه الأسباب هو وجود أحمال زائدة في المركبة بشكل لا يتناسب مع نوعية الإطارات، فيما يأتي السبب الثاني في عدم مراعاة معدل ضغط الهواء داخل الإطار والسبب الثالث هو السرعة العالية التي لا تتوافق مع نوعية الإطار، أما السبب الرابع فهو معامل الاحتكاك بين الإطار وسطح الأسفلت الذي لا يتناسب مع درجة الحرارة المرتفعة والسرعة العالية الأمر الذي يؤدي الى احتمالية انفجار الإطار.

وأوعز العامري السبب الخامس إلى الاستخدام السيئ للإطار بحيث يقود السائق مركبته على أسطح لا تتناسب مع نوعة الإطار مثل القيادة فوق الرصيف أو تضاريس تؤدي مع مرور الوقت إلى اهتراء الإطار وعدم صلاحيته للسير.

أما السبب السادس كما أكد العامري فهو تلاشي النقوش الموجودة على سطح الإطار بحيث يصبح أملس وذلك بسبب إهمال السائق وعدم فحص الإطارات بشكل دوري مما يؤدي إلى تعرض الإطار للانفجار.