استحداث خدمة العمل عن بُعد لموظفي «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

استحدثت دائرة القضاء - أبوظبي، ممثلة في قطاع المساندة والعمليات الداخلية، خدمة تتيح لموظفيها المواطنين إنجاز مهامهم العملية لبعض خدمات «الكاتب العدل والتوثيقات والمشتريات» عن بعد من دون الحضور إلى مقر الدائرة.

وأفاد أحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية في الدائرة، في تصريحات على هامش الملتقى الإعلامي الذي نظمته الدائرة مؤخراً، أن المبادرة من شأنها خلق فرص عمل للمواطنين الباحثين عن العمل في المناطق البعيدة عن مقار ومراكز الدائرة، وذلك عبر تسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطويعها لتقديم خدمات نوعية تتسم بالدقة وسرعة الإنجاز. وأجملت الدائرة إيجابيات المبادرة في توفير خيارات مرنة للمواطنين الراغبين في الالتحاق بهذا النوع من العمل.