4800 جلسة علاج طبيعي في «مستشفى خليفة» بأم القيوين خلال 4 أشهر

المصدر: أم القيوين ـ عصام الدين عوض

أجرى مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين 4800 جلسة علاج طبيعي «فيزيائي» للمرضى في العيادات الخارجية والمرضى المنومين في المستشفى بواقع 3500 جلسة لمرضى العيادات الخارجية و1300 جلسة للمرضى المنومين، وذلك لإعادة تأهيل المرضى ومساعدتهم على استعادة حياتهم الطبيعية بعد تعرضهم للإصابات أو خضوعهم للعمليات الجراحية، وذلك خلال الـ 4 أشهر الماضية.

وذكر ليام دوفي المدير التنفيذي للمستشفى: «أن قسم العلاج الطبيعي في المستشفى يعد من الأقسام الحيوية التي تقدم الدعم للأقسام الأخرى من خلال إعداد وتطبيق برامج العلاج الطبيعي والتأهيلي لمختلف التخصصات، ومنها الإصابات الرياضية وأمراض خشونة المفاصل، كما يعالج أمراض الجهاز العصبي بكافة أنواعها، كما يؤمن العلاج بعد الجراحات مثل جراحة تبديل المفاصل والركبة والحوض».

تأهيل

وبيّن أن القسم يعالج الكسور الناتجة عن الحوادث، ويعمل على إعادة تأهيل المرضى، كما يعالج الجهاز الهيكلي العضلي للحوامل قبل وبعد الولادة، لافتاً إلى أن المستشفى يضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية التي تشمل أجهزة أشعة مقطعية وأجهزة الرنين المغناطيسي، إضافة إلى قسم المختبرات الطبية الحديثة، وأحدث الأجهزة والمعدات الطبية التشخيصية والعلاجية، والتي تمكنه من أداء أعماله بأفضل صورة تلبي طموحات المرضى. وأضاف المدير التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة بأم القيوين، أن قسم العلاج الطبيعي يعمل على برنامج خاص لتأهيل كبار المواطنين، إضافة إلى أنه يعالج نزلاء أمراض العناية الفائقة، ويعمل على إعادة التأهيل التنفسي الرئوي القلبي من خلال تمارين الصدر والتنفس.

تميز

وقال: «إن القسم يضم أحدث الأجهزة لإعادة التأهيل، مثل جهاز الليزر الضوئي، وجهاز الموجات القصيرة المدى، وجهاز الموجات الصوتية، وجهاز التحفيز الكهربائي، وجهاز سحب الفقرات القطنية والرقبة، إضافة إلى جهاز تحت الأشعة الحمراء، والعلاج بالتبريد، والعلاج الحراري، كما يقوم بالعلاج بالبارافين الشمعي وجهاز المدى الحركي للركبة».