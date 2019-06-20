ورشة حكومة دبي ترتقي بكفاءة الكوادر البشرية

المصدر: دبي - البيان

عقدت ورشة حكومة دبي ورشة عمل تفاعلية لموظفي قسم الصيانة الهندسية في إطار برنامج «كايزين للتدريب الأساسي»، وذلك تماشياً مع جهودها الحثيثة للارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية بما يصب في خدمة مسيرة التميز الحكومي.

وحظي فريق «قسم الصيانة الهندسية»، خلال الورشة التي أقيمت بالتعاون مع «الفطيم للسيارات»، بفرصة اكتساب المعرفة والخبرة الفنية والتعرف على أساسيات منهجية «كايزين» الرامية إلى تطوير الخدمات استناداً إلى الابتكار والإنتاجية، وتحسين آلية العمل وفق أفضل الممارسات المهنية انسجاماً مع توجهات حكومة دبي.

وقال فهد أحمد الرئيسي، نائب المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: شكّل نجاح ورشة العمل المنضوية في إطار برنامج «كايزين للتدريب الأساسي» محطة مهمة لتزويد فريق الصيانة الهندسية بالمهارات اللازمة.