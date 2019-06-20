جراحات مجانية لـ24 مريضاً في «كليفلاند كلينك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يستضيف مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، خلال يومي 21 و22 من شهر يونيو الجاري، مبادرة «مؤسسة عملية بسمة الإمارات»، التي تحظى برعاية كريمة من حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، من أجل إجراء جراحات مجانية لعلاج 24 مريضاً يعانون من تشوّه سقف الحلق أو الشفة الأرنبية.

وخصص المستشفى غرفتي عمليات، والطعام والاحتياجات والإمدادات الأخرى لأكثر من 230 متطوعاً سيشاركون في المهمة الطبية الثالثة لهذه المؤسسة داخل الدولة.

تضم مجموعة المتطوعين من المستشفى أخصائي جراحة و8 أطباء تخدير و30 من كوادر تمريض غرف العمليات و26 من كوادر التمريض المتخصصة برعاية المرضى قبل العمليات وبعدها و13 فني تخدير، وعدداً من الموظفين الإداريين.

وقال الدكتور مهدي شكوكاني، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الوجه التجميلية في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي» وأحد المتطوعين في مبادرة عملية الابتسامة: «يسرنا أن نرحب بمبادرة عملية الابتسامة الإماراتية لمرة جديدة هذا العام، بعد أن كانت لنا تجربة متميزة معها في العامين الماضيين، فهذه فرصة كبيرة لنا للإسهام في إحداث تغيير كبير في حياة هؤلاء المرضى. تتيح هذه المبادرة فرص العلاج والحصول على أفضل مستويات الرعاية والاهتمام لجميع المرضى، مهما كانت جنسياتهم أو خلفياتهم، وهذا ما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لتصبح العاصمة العالمية للتسامح».