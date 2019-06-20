مجلة ألمانية تشيد بتطوّر الخدمات في «إسعاف دبي»

المصدر: دبي - البيان

نشرت مجلة «واس» الألمانية في عددها الأخير تحقيقاً مصوراً عن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عرضت فيه الآليات الحديثة والمركبات المتطورة التي تضمها، ومنها أكبر حافلة إسعاف في العالم.

وتضمن التحقيق حواراً مع خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة، تحدث فيه عن مجموعة من الخدمات الإسعافية التي طورتها المؤسسة مؤخراً، ومن أهمها تشغيل الخدمات الكهربائية الصديقة للبيئة، ومنها الدراجة الكهربائية والسيارة الكهربائية.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي: «إن المؤسسة أطلقت أولى خدماتها الكهربائية الصديقة للبيئة تزامناً مع بداية العام الجاري، وهي دراجة كهربائية لا تخلف أي انبعاثات ضارة، وتستخدم للتدخل السريع والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة، خاصة في أوقات الذروة وأماكن الازدحام الشديد، وتتمركز الدراجة الجديدة في منطقة زعبيل، على أن تنشر في أماكن متفرقة من دبي تباعاً».

وأكد الدراي أن المؤسسة تستعد لإطلاق السيارة الكهربائية خلال 2020 لتكون حاضرة في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي، لافتاً إلى أن السيارة الكهربائية سيتم تطوير مكوناتها لتتلاءم مع البيئة الخليجية والمناخ والطقس الحار، مضيفاً أن دبي هي أول مدينة عربية تقتني هذا النوع من سيارات الإسعاف. وأوضح الدراي أن تبني المؤسسة لوسائل النقل الصديقة للبيئة يعزز من طرق السلامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.