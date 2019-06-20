يوم مفتوح في أبوظبي يناقش تمكين أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، المهتمين لحضور اليوم المفتوح الذي تنظمه بعنوان: «حاضنة معاً الاجتماعية»، ويتناول موضوع تمكين أصحاب الهمم ودعم المشاريع الاجتماعية الناشئة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وضمن فعاليات وأنشطة الدورة الأولى لحاضنتها الاجتماعية، التي تهدف إلى إلهام روّاد العمل الاجتماعي والمهتمين بالمشاركة في البرنامج، لتطوير أفكارهم ومشاريع الاجتماعية الناشئة التي تساهم في تمكين أصحاب الهمم.

ويتضمن اليوم المفتوح؛ الذي يعقد بتاريخ 25 يونيو الجاري، في المقر الرئيسي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم؛ ورشة عمل حول خطوات التسجيل في برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، ويتناول في دورته الأولى موضوع أصحاب الهمم، وسبل تمكينهم ودمجهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا.