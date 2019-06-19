"قضاء أبوظبي" ينظر 4 شكاوى ضد محامين

المصدر: وام

اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماعها لشهر يونيو الجاري، على 4 شكاوى ضد محامين واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

كما اطلعت اللجنة على طلبات تجديد 13 محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد عن شهرين، فيما وافقت على الطلبات الجديدة لقيد 9 مندوبين بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

وكانت لجنة شؤون المحامين قد عقدت اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من القاضي عبدالكريم محمد فرعون - محكمة النقض، والقاضي بوشعيب هجامي- محكمة استئناف العين، والمستشار محمد ضويهر الكثيري- النيابة العامة، والمحامي عبدالله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء مقرراً للجنة.