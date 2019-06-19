طقس الغد مغبر وغائم جزئياً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئياً على بعض المناطق، وتتزايد السحب المنخفضة على المناطق الشرقية مساءً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المناطق الغربية من الدولة.

حركة الرياح شمالية غربية على المناطق الغربية - شرقية على المناطق الشرقية / 25 - 35 كم/ س تصل إلى 50 كم/ س.

الموج في الخليج العربي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:08 والمد الثاني عند الساعة 02:35 والجزر الأول عند الساعة 09:23 والجزر الثاني عند الساعة 20:25 .. وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 32 65 25

دبي 39 31 75 25

الشارقة 39 31 75 20

عجمان 40 30 80 20

أم القيوين 40 30 80 25

رأس الخيمة 41 32 85 25

الفجيرة 36 31 85 35

العين 42 27 65 15

ليوا 44 28 60 10

الرويس 41 28 75 25

السلع 40 28 80 30

دلما 40 32 70 30

طنب الكبرى 38 28 85 35

طنب الصغرى 38 28 85 35

أبو موسى 38 28 85 35.