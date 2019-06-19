حاكم أم القيوين يطلق جائزة سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز

المصدر: أم القيوين - البيان

أطلق صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين جائزة "سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز" الهادفة إلى تعزيز مستويات التميز والكفاءة في آليات العمل في الدوائر الحكومية المحلية بالإمارة، وتحفيز الموظفين على التميز والإبداع والابتكار، وتمكين الجهات والمؤسسات من تحقيق الاستدامة بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وباستخدام أساليب مبتكرة بمشاركة فاعلة من المتعاملين والموظفين والمجتمع.

وأكد صاحب السمو حاكم أم القيوين أن الجائزة ستكون القوة المحركة لتطوير القطاع الحكومي في الإمارة وتمكينه من تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين، وستسهم في إحداث نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية في القطاع الحكومي، من خلال تطبيق معايير التميز المؤسسي والوظيفي والاستفادة منها في جهود التحسين المستمر للأداء والخدمات، والتركيز على التحول الذكي واستشراف المستقبل.

وقال سموه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أصبحت تجربة ملهمة للتميز ونموذجا للريادة عبر رفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال تشجيع التنافس الإيجابي بينها لتقديم خدمات حكومية نوعية وفق المعايير العالمية للجودة والجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي.

وأضاف سموه: " نريد من الدوائر المشاركة في الجائزة تكثيف جهودها للارتقاء بمستويات الأداء، وتعزيز ريادتها وتفوقها، ومتابعة البناء على ما حققته من نتائج خلال السنوات الماضية، ونؤمن أن الجائزة ستشكل حافزا لمزيد من التفوق والريادة لكل الجهات" .. موجها سموه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين بتنظيم الجائزة والإشراف على أمانتها.

وتغطي "جائزة سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز" 5 فئات مختلفة تشمل الفئة الرئيسية، وفئات على مستوى المحور، وفئات على مستوى المعايير الرئيسية، وفئات على مستوى المعايير الفرعية، وفئات أوسمة أم القيوين وتضم 10 أوسمة.

وتضم الفئة الرئيسية جائزة الجهة الحكومية المتميزة حيث تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في جميع معايير منظومة التميز الحكومي، أما الفئات على مستوى المحور تضم جائرة أفضل جهة في مجال الابتكار وأفضل جهة في مجال الممكنات.

وفي الفئات على مستوى المعايير الرئيسية تضم جائزة أفضل جهة في مجال تقديم الخدمات وتمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في المعيار الرئيسي " خدمات سبع نجوم "، وجائزة أفضل جهة في مجال الحكومة الذكية، وجائزة أسعد بيئة عمل، وجائزة أفضل جهة في تحقيق رؤية أم القيوين حيث تمنح للجهة التي تحقق أفضل نتيجة في المعيار الرئيسي لرؤية أم القيوين.

وفي الفئات على مستوى المعايير الفرعية تضم جائزة أفضل خدمة حكومية مشتركة وتمنح للخدمة المشتركة التي تحقق أفضل النتائج في معايير التقييم الخاصة بهذه الفئة والمرتبطة بتحسين الخدمة المشتركة .

وتضم فئات أوسمة أم القيوين .. أوسمة أم القيوين لأفضل مدير عام، وفي المجال الإشرافي، وللوظائف المتخصصة، وفي مجال سعادة المتعاملين، ولأفضل موظف مبتكر، وللموظف المتميز في المجال الميداني، وللموظف الجديد المتميز، وللموظف المتفاني ذو الخدمة الطويلة، ولأفضل رئيس مركز إسعاد المتعاملين إضافة إلى وسام أم القيوين لأفضل مبادرة متميزة .

وتعد جائزة "سعود بن راشد المعلا للأداء الحكومي المتميز" الأولى من نوعها في إمارة أم القيوين التي تتبنى محاور ومعايير الجيل الرابع لمنظومة التميز الحكومي الإماراتية، وهي أرفع جائزة للتميز الحكومي في الإمارة، وتستهدف الارتقاء بالعمل الحكومي على أسس ومعايير مبتكرة ترتكز على النتائج المحققة ونشر الوعي بمبادئ التميز والريادة وأهميتها للحكومات الحديثة في خدمة جميع فئات المجتمع.

وتمثل الجائزة مظلة للدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية في الإمارة، وستعمل على تحفيز الجهات لتحقيق الريادة في نتائج أداء القطاع الحكومي، ترسيخا لنهج صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا في العمل الحكومي المتميز الذي يرتكز على الإنسان.