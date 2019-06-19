محمد بن زايد وماكرون يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الدولية لتعزيز الاستقرار

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، أهمية تكثيف جهود ومساعي المجتمع الدولي، والتعاون المشترك لتعزيز السلم والاستقرار في دول المنطقة والعالم، حتى تنعم شعوبها بالأمان والتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه، أمس، من رئيس جمهورية فرنسا الصديقة.

وبحث سموه والرئيس إيمانويل ماكرون، خلال الاتصال، علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين، وفرص تنمية وتطوير أوجه التعاون والعمل المشترك بينهما، بما يعزز شراكتهما الاستراتيجية، ويحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين، خصوصاً في المجالات الثقافية والتعليمية والاقتصادية والتكنولوجية والسياسية.

واستعرض الجانبان مجمل القضايا وآخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.