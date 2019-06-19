23 % نسبة الزحام المروري في دبي و11 % بأبوظبي

المصدر: دبي - أشرف رفيق

احتلت دبي الترتيب 202 وأبوظبي الترتيب 396 على مؤشر الزحام المروري العالمي 2018 الصادر العام الجاري عن مؤسسة توم توم لقياس الزحام المروري في العالم.

وبلغت نسبة الزحام في أبوظبي 11%، بدون تغيير عن مؤشر 2017، بينما بلغت في دبي 23% بانخفاض 4% مقارنة بالمؤشر السابق.

تتوزع هذه النسبة في أبوظبي إلى 4% في الطرق غير السريعة، ونسبة 14% في ذروة الزحام الصباحية، و19% في ذروة الزحام المسائية. وفي دبي يتوزع الزحام بنسبة 18% على الطرق غير السريعة، وبنسبة تزاحم 28% في الذروة الصباحية، و34% في الذروة المسائية.

شمل المؤشر 403 مدينة في 56 دولة، وكانت أكثر المدن ازدحاماً في العالم هي مومباي وبوجوتا وموسكو وجاكرتا وباريس وفانكوفر ونيويورك.

ارتفاع

وقال رالف بيتر شافير، مدير مؤسسة توم توم لمعلومات المرور، إن الزحام المروري يرتفع على مستوى العالم، وهذا أمر جيد وسيئ في الوقت نفسه، لأنه يشير من ناحية إلى قوة الاقتصاد العالمي، لكنه في الوقت نفسه يعني تضييع مزيد من الوقت في المرور.