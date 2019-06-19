دبي مقر أول لجنة لأمن المواصلات بالشرق الأوسط

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي

أعلنت إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي عن تأسيس أول لجنة أمنية وبرنامج تدريبي متخصص في قطاع النقل والمواصلات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع المنظمة العالمية لقطاع النقل والمواصلات UITP، وذلك بعد أن تم اختيارها خلال التجمع السنوي للاتحاد العالمي لقطاع النقل والمواصلات الذي عقد في العاصمة السويدية - ستوكهولم بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وجرى خلال التجمع الإعلان عن تأسيس أول لجنة لأمن النقل والمواصلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تترأسها إدارة أمن المواصلات ومقرها إمارة دبي، وتضم في عضويتها كافة الهيئات والمؤسسات المعنية بتأمين قطاع النقل المواصلات على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إنجاز

وقال العقيد عبيد الحثبور مدير إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي إن اختيار دبي لتكون مقراً لأول لجنة أمنية لأمن المواصلات يعد إنجازاً على مستوى قطاع أمن المواصلات العامة في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة أن تكون أول منصة استشارية لأعضاء المنظمة للاستفادة من الخبرات المتراكمة وتبادل المعرفة لتحقيق أفضل الممارسات على مستوى العالم، لمواجهة المخاطر المحتملة في قطاع النقل والمواصلات، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، والعمل على تبادل الخبرات وتطويرها، والسعي لابتكار أفضل الممارسات لإدارة قطاع النقل والمواصلات.

وأشار الحثبور إلى أنه سيتم إنشاء فرق متخصصة للتحقيق في الحوادث الأمنية الخاصة وإيجاد معايير ومواصفات فنية خاصة بتأمين قطاع النقل والمواصلات وتطوير الآليات والخطط لمواجهة الكوارث والحوادث ،والمساهمة في تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات المعنية، وذلك للوصول إلى الريادة العالمية في أمن قطاع النقل والمواصلات.

برنامج تدريبي

وأوضح الحثبور أنه في إطار الجهود التي تبذلها‏ إدارة أمن المواصلات في شرطة دبي من خلال ترؤسها اللجنة الأمنية أعلنت عن تأسيس أول برنامج تدريبي متخصص بأمن قطاع المواصلات العامة على مستوى العالم بالتعاون مع المنظمة العالمية لقطاع النقل والمواصلات UITP بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الأمنية في قطاع المواصلات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ،وتحقيقاً لرؤية إدارة أمن المواصلات (أن تكون القوة الرائدة عالمية في قطاع النقل والمواصلات)، مشيراً إلى اعتماد برنامج تدريبي أمني بإدارة أمن المواصلات بالتعاون مع مركز التميز للنقل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، وهو البرنامج التدريبي الأول على مستوى العالم المتخصص لتأهيل كوادر أمنية متخصصة بأمن قطاع النقل والمواصلات العامة.

وذكر أن الإدارة عقدت اجتماعات وخاطبت عدداً من المنظمات والجامعات والمعاهد المتخصصة في أمن المواصلات لاعتماد مركز التدريب والإبداع التابع لإدارة أمن المواصلات كمركز تدريب عالمي متخصص بأمن قطاع النقل والمواصلات على مستوى العالم.

نموذج متقدم

وأوضح الحثبور أن اختيار إدارة أمن المواصلات في دبي لرئاسة اللجنة الأمنية جاء نتيجة للجهود والإنجازات التي حققتها الإدارة التي تأسست عام 2009، لتتخصص في تأمين قطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي، حيث ساهمت منذ تأسيسها وحتى اليوم في توفير أقصى درجات الأمن والسلامة في قطاعي النقل والمواصلات.

وأوضح أن إمارة دبي تعد نموذجاً متقدماً بين مدن العالم، حيث يحتذى بها في شتى المجالات، ومن بينها أمن وسائل النقل والمواصلات بكافة أنواعها وأنظمتها، والتي تؤمن بحسب إحصاءات هيئة الطرق والمواصلات في دبي ما يقارب 500 مليون مستخدم للمواصلات العامة (مترو دبي، ترام دبي، والحافلات، وسيارات الأجرة والنقل البحري بالإضافة إلى تأمين منشآت المواصلات العامة كمناطق الإيواء ومركز التحكم)، مشيراً إلى أن إدارة أمن المواصلات تعتمد على منظومة أمنية متكاملة تعنى بتأمين قطاع النقل على مدار الساعة من خلال تواجد مرتب ميداني يشرف على عملية التأمين في المحطات، بالإضافة إلى الفرق التخصصية مثل فرقة الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية K9، التي تقوم بمسح المحطات بشكل يومي للتأكد من أي أجسام مشبوهة، وتحول الإدارة دون حصول أي اختراقات أمنية وذلك عبر التنسيق المباشر مع الشركاء الاستراتيجيين واتخاذ إجراءات وتدابير وقائية قبل وقوع أي أخطار أو اختراقات.

الدوريات الشاملة

وذكر الحثبور أن إدارة أمن المواصلات تضع استراتيجية خاصة لتعزيز قطاع النقل والمواصلات، حيث استحدثت مؤخراً وحدة الدوريات الشاملة المعنية بتأمين جميع مسارات قطاع النقل والمواصلات بالإضافة إلى الاستجابة الأولية لجميع البلاغات الجنائية والمرورية حيث تم تأهيل وتدريب كادرها البشري على أعلى مستوى في التعامل مع هذه البلاغات.

كما تم استحداث شعبة الإنذار المبكر والمعنية بحصر جميع البيانات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات من حيث عدد مستخدمي المواصلات وأعداد وسائل النقل وغيرها من البيانات وربطها بالمعلومات الأمنية وتحليلها والحصول على معلومات لتحديد الخطط الاستراتيجية وإعداد الخطط الأمنية لتأمين الفعاليات القريبة من وسائل النقل.

محطة ومركز

تعمل إدارة أمن المواصلات على بناء أول وأكبر محطة مترو نموذج ( ديمو ) مع كامل تفاصيل المحطة على مساحة (3225) قدماً مربعاً، للتدريب باستخدام الذكاء الاصطناعي،‏ وتدريب الفرق التخصصية على التعامل مع المشتبهين استعداداً لإكسبو 2020.

كما تعمل الإدارة على تأسيس مركز اتصال موحد يهدف إلى فتح خط مباشر لمستخدمي المواصلات العامة وتقديم خدماته المباشرة لهم والرد على جميع الاستفسارات والملاحظات والمقترحات الواردة.