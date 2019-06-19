استئصال ورم كبدي بالمنظار الجراحي في مستشفى راشد

المصدر: دبي ــ عماد عبدالحميد

نجح أطباء قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد الأسبوع الماضي باستئصال ورم في الكبد لمريض آسيوي في بداية الخمسينيات من العمر، باستخدام المنظار الجراحي في عملية استمرت 4 ساعات.

وقال الدكتور عمر المرزوقي استشاري الجراحة العامة الذي قام بإجرائها مع الدكتور علي خماس استشاري ورئيس القسم إن المريض كان يعاني من سرطان في القولون انتشر بسبب حجمه أصاب أجزاء من الكبد ما استدعى استئصال الجزء المصاب، في عملية معقدة امتدت أربع ساعات، خشية حدوث نزيف للمريض.

فتحات

وأوضح أن العملية تمت عبر إجراء عدة فتحات صغيرة بالبطن والدخول عبرها بواسطة المنظار لاستئصال الورم، وهو ما جنب المريض عملية شق البطن في العمليات التقليدية، لافتاً إلى أن جراحة المناظير تسرع من استشفاء المريض إضافة لاختصار بقاء المريض في المستشفى كما يقلل فرص حدوث العدوى الميكروبية، ومن دون ظهور أي آثار أو أعراض ملحوظة بعد الجراحة، لافتاً إلى أن المريض غادر المستشفى بعد أقل من أسبوع.

استئصال

وأوضح الدكتور عمر المرزوقي أنه يمكن استئصال ما يقرب من 70% من الكبد، وتكفي النسبة المتبقية 30% لأن يعيش الإنسان حياته الطبيعية، لافتاً إلى أن جراحة المناظير حلت الآن بشكل واسع مكان العمليات التقليدية التي كانت تتطلب شقاً كبيراً في البطن، حيث باتت تتم لاستئصال الأورام الخبيثة والحميدة.

وبدوره قال الدكتور علي خماس استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى راشد إن القسم تعامل مع 76 حالة سرطان قولون من مختلف الأعمار والجنسيات خلال 18 شهراً، ومنها حوالي 15% لمرضى أقل من 50 عاماً الأمر الذي بات يتطلب الكشف المبكر وخاصة في حال وجود تاريخ عائلي للمرض لافتاً إلى أن الكشف متوافر في مراكز الرعاية الصحية الأولية وبسيط جداً.