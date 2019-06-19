سيف بن زايد يطلع على آخر الاستعدادات لـ«آيسنار أبوظبي 2020»

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على آخر الاستعدادات والتحضيرات للدورة التاسعة من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2020» التي ستقام خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس 2020 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

واستمع سموه من اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا لـ«آيسنار أبوظبي 2020»، ومن أعضاء اللجنة، إلى خطة العرض الافتتاحي والبرامج المقامة والاستعدادات العامة لإنجاح هذا الحدث الدولي المهم.

وحضر الاجتماع العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والعميد الدكتور صلاح الغول، المدير العام لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالوزارة رئيس لجنة مؤتمر «آيسنار أبوظبي 2020»، والعميد وليد الشامسي، المدير العام لكلية الشرطة رئيس لجنة الفعاليات والمعرض، وعدد من ضباط الوزارة.

وسوف يستقطب المعرض، الذي تنظمه وزارة الداخلية بالتعاون مع شركة «ريد للمعارض»، نحو 120 خبيراً ومتخصصاً في مجال الأمن الوطني والسيبراني وأكثر من 25 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن مشاركة ما يزيد على 600 شركة ومؤسسة من أكثر من 50 دولة.

وسيركز «آيسنار أبوظبي»، الحدث الرائد والمتخصص في مجال الأمن الوطني على مستوى منطقة الشرق الأوسط، في دورته المقبلة، على ثلاثة محاور رئيسة تشمل المحتوى الصناعي والأعمال والابتكار، كما سيتناول تقنيات العصر الرقمي كالذكاء الاصطناعي، وتأثير التحول الرقمي في الأمن الوطني ومستقبل الشرطة والدفاع السيبراني.