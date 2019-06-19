تشكيل مجلس أمناء جامعة «محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»

المصدر: دبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم «23» لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء جامعة «محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم.

ويضم المجلس كلاً من: الدكتورة رجاء عـيسى القرق، نائباً للرئيس، ومعالي عبد الرحمن محمد العويـس، ومعالي حميد محمد القطامي، وعبد الله عبدالرحمن الشيباني، والدكتور عبـد الله محمد الكرم، والدكتور عامر أحمد شريف، والبروفيسور إيان أندرو جرير، والدكتور علوي الشيـخ علي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.