حمد الشرقي يستقبل السفير الباكستاني والقنصل الصيني

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة معظم أحمد خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالسفير الذي رافقه خلال الزيارة أحمد أمجد علي قنصل عام باكستان، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

وثمن سموه الجهود التي قدمها السفير خلال فترة عمله في الدولة، من تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. كما استقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة، لي شيو هانغ قنصل عام جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه، وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد أواصر التعاون. ورحب سموه بالقنصل الصيني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله بما يصب في خدمة الشعوب الصديقة والارتقاء بعلاقاتها في جميع المجالات.

حضر اللقاءان محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.