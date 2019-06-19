مذكرة تفاهم بين «الإمارات للاعتماد» و«هيئة الصناعة» بالكويت

المصدر: دبي - البيان

وقع مركز الإمارات العالمي للاعتماد، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الدولي لأنشطة الاعتماد مع الهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت، وذلك تعزيزاً للشراكات الاستراتيجية، والتعاون في مجالات الاعتماد بشأن الممارسات وإجراءات الاعتماد القابلة للتطبيق، بما يدعم الجوانب التجارية.

ووقع الاتفاقية كل من أمينة أحمد محمد المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد عن حكومة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبد الكريم تقي عبد الكريم المدير العام للهيئة العامة للصناعة عن حكومة دولة الكويت وبحضور داوود الهاجري رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد ومدير عام بلدية دبي، وعدد من المسؤولين من الجهتين.

وأشار داوود الهاجري رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد، إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين المركز والشركاء الإقليميين والدوليين، كما تأتي في إطار تطوير خطط المركز إقليمياً ودولياً من خلال عقد شراكات دولية تعزز من خلاله حصول شهادات الفحص والمطابقة على قبول دولي، والذي يمثل جواز مرور للسلع، والتي من ضمن أولوياتها التطوير المستمر لشركات المركز والأخوة الأشقاء في منطقة الخليج العربي بهدف إثراء أعمال تقييم المُطابقة من خلال تبادل الخبرات بين الطرفين وتحقيق الاستفادة القصوى من الاعترافات الدولية التي حصل عليها المركز من منظمات الاعتراف الدولي منذ أكثر من 10 سنوات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة المركز بأن أساليب تنمية التبادل التجاري قد تطورت في السنوات الأخيرة وكان من أهمها الارتكاز على تطبيق المواصفات والممارسات الدولية.