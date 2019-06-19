مناقشة مستهدفات مؤشرات الجرائم المقلقة في الدولة

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية، الاجتماع الخامس للمجلس للعام الجاري 2019 الذي عقد بنادي ضباط شرطة دبي بحضور أعضائه حيث ناقشوا عدداً من المواضيع من بينها الخدمة الوطنية ومستهدفات مؤشرات الجرائم المقلقة ومنظومة الاتصال عن بعد في المؤسسات العقابية والإصلاحية ونتائج مشروع القاعدة الوطنية للبصمة الوراثية.

حضر الاجتماع اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، واللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، واللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، والعميد حمد عجلان العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعميد ركن الدكتور علي الطنيجي، مدير عام العمليات المركزية بوزارة الداخلية، والعميد عبد الله الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، والعميد خليفة محمد الخييلي، مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، والعميد عبد الرحمن محمد العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعميد عبدالعزيز الأحمد، نائب مدير عام الشرطة الجنائية بالداخلية، أمين عام مجلس قيادات الشرطة.

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان في بداية نقاشات المجلس، بالاستفادة من بعض المجندين إلى الخدمة الوطنية بعد تخرجهم، من خلال تدريبهم وتأهيلهم في المؤسسات العسكرية بالدولة وإكسابهم خبرات جديدة، وتوزيعهم على عدد من القطاعات الهامة.

وناقش المجلس تقريراً حول مستهدفات مؤشرات الجرائم المقلقة وما تم تحقيقه منها خلال العام الماضي 2018، وقائمة بالجرائم المقلقة المصنفة من قبل هيئة الأمم المتحدة، والتعديلات التي أدخلت عليها على ضوء الجرائم المستحدثة.

واطلع المجلس على المشروع الوطني لمنظومة الاتصال عن بعد، فيما يتعلق بنزلاء المؤسسات العقابية، والإجراءات القانونية المتخذة بحقهم من قبل النيابات والمحاكم بالدولة، وما يوفره تطبيق هذا المشروع من توفير للجهد والوقت والمال.

واطلع المجلس على نتائج مشروع القاعدة الوطنية للبصمة الوراثية.

جائزة دبي التقديرية

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، اجتماع الجائزة، وذلك في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي، وذلك للاطلاع على قرارات الاجتماع السابق، وقائمة أسماء المرشحين للجائزة للعام الجاري.

كما استعرض المجلس الأمور المتعلقة بالموقع الإلكتروني للجائزة ومحتوياته، وأهم الروابط التي يشملها، ومواقع التواصل الاجتماعي للجائزة، وأهم الملاحظات قبل الإطلاق الرسمي للموقع الالكتروني.