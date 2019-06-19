«تنمية المجتمع» تطلق دورة للتوعية بحقوق الطفل

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، بالتعاون مع معهد دبي القضائي، الدورة الأولى ضمن حملة التوعية بحقوق الطفل «من حقي»، والتي أطلقتها الهيئة أخيراً بهدف نشر الوعي القانوني لدى أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال من اختصاصيين اجتماعيين ومعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، بالقوانين والاتفاقيات الناظمة لحقوق الطفل في الدولة وعلى رأسها قانون حقوق الطفل «وديمة»، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

وتهدف الحملة، التي تشارك منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، في دعمها، إلى بحث المواد القانونية الواجب معرفتها لضمان حماية حقوق الطفل والآليات والإجراءات الواجب اتباعها عند ملاحظة أي انتهاك أو تقصير في هذه الحقوق.

وعي

وتتضمن الحملة سلسلة من الورش والدورات التدريبية، وتوزيع مواد ومنشورات تعليمية، وعرض مستمر لفيديوهات تثقيفية عن حقوق الطفل في مختلف مدارس إمارة دبي.

وبينت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع، أن الحملة التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري تسعى لتحقيق أوسع مستوى من الوعي بقانون حقوق الطفل، ما يتيح بيئة مساعدة تضمن الوصول إلى حماية كاملة لهذه الحقوق، وتشجع تطوير قدرات الأطفال وتنمية مواهبهم وبناء شخصياتهم بالشكل الأمثل.