زايد للإسكان: هدفنا توفير جودة الحياة في المجتمعات السكنية

المصدر: دبي - البيان

ترأست المهندسة جميلة الفندي، رئيس لجنة تنسيق الخدمات، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان اجتماع لجنة تنسيق الخدمات بين الجهات الحكومية والاتحادية في حي بطين السمر السكني برأس الخيمة، وذلك في إطار مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الجهات الحكومية والاتحادية، حيث أكدت الفندي أن البرنامج وبالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية في إمارات الدولة المختلفة تسعى إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير أعلى مستويات الاستقرار وتحقيق جودة الحياة في المجتمعات السكنية للمواطنين من خلال خدمات ومرافق متكاملة في مشاريع الأحياء السكنية المستدامة التي ينفذها البرنامج، وذلك عن طريق لجنة تنسيق الخدمات، والتي تم تشكيلها بقرار من المجلس الوزاري للخدمات ويترأسها برنامج الشيخ زايد للإسكان بغرض تطوير مشروعات الأحياء السكنية، ولتطبيق دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحيوية.

تطبيق

وأشارت الفندي إلى أن البرنامج يسعى إلى تطبيق دليل جودة الحياة في المجتمعات السكنية الحيوية، والتي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري مع الجهات الحكومية المختلفة وتعزيز التجارب الحياتية للمواطنين بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية وصولاً لمئوية الإمارات 2071.

وأكدت الفندي على سعي البرنامج إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في توفير أعلى مستويات الاستقرار وتحقيق جودة الحياة في المجتمعات السكنية للمواطنين من خلال الخدمات والمرافق المتكاملة في مشاريع الأحياء السكنية المستدامة التي ينفذها البرنامج، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

خدمات

واطلعت الجهات على أبرز التطورات الخاصة في الحي السكني من حيث تطوير الخدمات في الأحياء السكنية وربط جميع الخدمات بسكان الحي وتوفير خدمات أخرى مثل مراكز الشرطة ومركز للدفاع المدني، إلى جانب استعراض النماذج السكنية في الأحياء السكنية الحالية والمستقبلية.

ويقع مشروع منطقة بطين السمر السكنية إلى جانب شارع الشيخ محمد بن زايد بعد مخرج رقم 122 بالاتجاه إلى إمارة رأس الخيمة ويضم 888 مسكناً موزعة على ثلاث مراحل ومجموعات.