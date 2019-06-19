«تنفيذي الشارقة» يطلع على دراسة بشأن منظومة التأمين الصحي

المصدر: الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك في مكتب سمو الحاكم.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على توصيات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ8، حيث أوضح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أهمية مخرجات المنتدى الذي نظم تحت شعار «تغيير سلوك... تطوير إنسان»، وناقش بمشاركة عدد كبير من المختصين وخبراء الاتصال الحكومي من مختلف دول العالم جملة من المحاور التي تدعم أهدافه.

وأشار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي إلى أبرز التوصيات التي من شأنها دعم عمل الاتصال الحكومي في الدوائر والهيئات الحكومية ومنها تعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات الأكاديمية والرسمية والإعلامية لتصميم وتنفيذ حملات اتصال بهدف التطوير المتواصل لسلوك الأفراد وممارستهم.

وبعد مناقشة التوصيات وجه المجلس بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية حول كافة التوصيات ووضعها موضع التنفيذ. كما اطلع المجلس على دراسة هيئة الشارقة الصحية حول منظومة التأمين الصحي في إمارة الشارقة، وأوضح عبدالله علي المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية أنه ضمن تعزيز نجاحات تطبيق المنظومة الصحية للارتقاء بمستوى التأمين بأحدث المعايير المحلية والدولية تعمل الهيئة على دراسة تطبيق المنظومة بشكل متواصل من جميع الجوانب الإدارية والفنية والصحية.

واستعرض رئيس هيئة الشارقة الصحية أبرز الإحصائيات والرسوم البيانية لمختلف الجوانب المرتبطة بأعداد المنتفعين ومعدلات الاستهلاك بحسب الفئات التأمينية والمنافع للربع الأول من عام 2019، وأثنى المجلس على جهود الهيئة في متابعة وتطوير منظومة التأمين الصحي.

وأصدر المجلس القرار رقم «15» لسنة 2019، بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الـ14 للمجالس البلدية في إمارة الشارقة. كما أصدر المجلس القرار رقم «16» لسنة 2019، بشأن ضوابط تنظيم عمل ومكافآت المشرفين والمعلمين في مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية، وتضمن القرار عدداً من المواد والبنود التنظيمية لعمل المشرفين والمعلمين ومهامهم في حلقات تحفيظ مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية.