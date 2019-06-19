مريم المهيري تبحث تحفيز الاستثمار في الأمن الغذائي خلال جولة أوروبية

المصدر: دبي - البيان

بحثت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي، تعزيز سبل التعاون الدولي المشترك وتحفيز الاستثمار في مجال الأمن الغذائي ومشاريع الزراعة وإنتاج الغذاء المستدامة، وذلك خلال جولة أوروبية شملت كلاً من ألمانيا الاتحادية وأيرلندا.

وشملت الجولة لقاء مسؤولين حكوميين وممثلي كبرى شركات الإنتاج الغذائي في البلدين، بهدف الاطلاع على أبرز المشاريع ذات الصلة التي يجرى تطبيقها، خاصة أن كلاً من أيرلندا وألمانيا تحتلان حالياً المرتبة الثانية والحادية عشرة على التوالي في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.والتقت معاليها مجموعة من الشركاء المحتملين في المجال الغذائي من القطاع الخاص في البلاد.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: «تأتي الجولة في إطار جهودنا المتواصلة للاطلاع على أفضل ممارسات ومعايير الأمن الغذائي في الدول الرائدة في مجال الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون المشترك».

وشهد اليوم الأول من زيارة معاليها لألمانيا، لقاءات مع كبرى شركات الزراعة المستدامة، مثل شركة «إيه إف سي فارم سيستمز»، التي تجمع بين تربية الأسماك وزراعة الخضروات باستخدام المياه الغنية بالعناصر المغذية من أحواض الأسماك كسماد صديق للبيئة، والتي تخدم واحدة من كبرى سلاسل التجزئة في ألمانيا.كما التقت معاليها الرئيس التنفيذي لشركة وسوفارجيت ساها، الشريك في نظام «سمارت كلاود فارمينغ»، الذي يساعد على تحسين عائدات المحاصيل باستخدام صور الأقمار الاصطناعية لتصنيف التربة.

وخصصت معاليها اليوم الثاني من الزيارة لمناقشة السياسيين وصنّاع السياسات الحكومية في البرلمان الفيدرالي الألماني.وخلال زيارة أيرلندا، التقت معالي مريم المهيري برندان غليسون رئيس هيئة الزراعة والغذاء والبحرية، حيث استعرضت الاستراتيجية الوطنية الأيرلندية للغذاء.