بلدية دبي تؤكد ضرورة اعتماد مخططات المسابح قبل تنفيذها

المصدر: دبي - وائل نعيم

أكدت نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي: «أن هناك ضوابط وشروط سلامة متعلقة ببناء أحواض السباحة في المنازل، وهي مدرجة في موقع البلدية الإلكتروني، ومن ضمن الإرشاد الفني الخاص باعتماد مخططات أحواض السباحة، يتم الأخذ بها من قبل شركات بناء أحواض السباحة ومقاولي البناء والاستشاريين عند إنشاء مسبح خاص أو عام، وتتطلب موافقة بلدية دبي قبل البدء بالتنفيذ».

وأضافت: «إن جميع العقود المتعلقة ببناء أحواض السباحة سواء أحواض السباحة الخاصة في الفلل أو المسابح العامة، تتطلب الالتزام بضوابط وشروط بلدية دبي المتعلقة بالسلامة والصحة في أحواض السباحة، مبينة أن جميع مخططات أحواض السباحة الخاصة والعامة يتم دراستها واعتمادها من قبل بلدية دبي، للتحقق من توفر جميع ضوابط وشروط الصحة والسلامة المعتمدة».

رقابة

وذكرت أن «بلدية دبي تقوم من خلال برامجها الرقابية بالكشف على أحواض السباحة العامة والمجمعات السكنية والتحقق من مطابقتها لضوابط وشروط الصحة والسلامة، كما يتعين على أصحاب المنازل الخاصة التي تحوي أحواض سباحة مراعاة تلك الضوابط سواء ما يتعلق بها من جوانب السلامة، كتوفير حاجز أو تأمين منطقة المسبح وإغلاق المسبح، وعدم السماح بوجود الأطفال دون وجود رقابة من قبل شخص بالغ، بالإضافة إلى التحقق من جوانب الصحة من خلال الصيانة الدورية، والتحقق من مستوى المواد الكيميائية المستخدمة في تعقيم المياه».

مخططات

وبيّنت مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، أن جميع مخططات أحواض السباحة الخاصة والعامة يتم دراستها واعتمادها من قبل بلدية دبي للتحقق من توفر جميع ضوابط وشروط الصحة والسلامة المعتمدة، ومن بينها توفير نظام تدوير وتصفية وتطهير لمياه الحوض، وتوفير سلالم مناسبة ولا تسبب الانزلاق، وتوفير إضاءة مناسبة، وكذلك تأمين منطقة المسبح بوضع سور أو سياج لا يقل عن 1.2 متر، وأن تعادل مساحة السطح أو تزيد على مساحة الحوض، وأن يكون السطح غير منزلق مع توفير تصريف كافٍ للمياه على السطح، إضافة إلى توفير المكاشط والمصافي لإزالة الغبار وأوراق الأشجار وغيرها، وتوفير معدات السلامة مثل أطواق النجاة، والصيانة الدورية لحوض السباحة.