افتتاح ورشة تصنيع الأثاث لنزلاء «إصلاحية عجمان»

المصدر: عجمان - البيان

افتتح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان ورشة تصنيع الأثاث ومنتجات النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، وزوزو هي اكسو مديرة شركة آرت مينلاند الداعمة، والعقيد سعيد سلطان الشامسي نائب مدير المؤسسة، وعدد من كبار الضباط وصف الضباط والأفراد بشرطة عجمان، تحقيقاً لمسؤوليتها المجتمعية عبر تأهيل النزلاء وصقل مواهبهم.

وقال العميد مبارك خلفان الرزي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان: إن الورشة افتتحت بقدرة استيعابية تصل لغاية 50 نزيلاً من الرجال، و50 من النساء يعملون بدوام رسمي مقابل أجر مادي يدعم أوضاعهم المعيشية، ويتم اختيار العاملين في الورشة من النزلاء وفق اشتراطات المؤسسة.