«قضاء أبوظبي» تنفّذ «مكتب المستقبل» للارتقاء بالعمل والكوادر المواطنة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تعكف دائرة القضاء في أبوظبي على تنفيذ مشروع «مكتب المستقبل»، الذي يندرج تحته 4 برامج، تشمل الذكاء الاصطناعي، واستشراف المستقبل، ورواد الابتكار، بالإضافة إلى برنامج الصدارة القيادية، وذلك في إطار خطط الدائرة الاستراتيجية، للارتقاء بالعمل والكوادر المواطنة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن العام الماضي شهد ارتفاع نسبة التوطين في الدائرة إلى 78%.

وأشار أحمد المرزوقي مدير قطاع المساندة والعمليات الداخلية في الدائرة، إلى ارتفاع نسبة التوطين، حيث جاءت بزيادة قدرها 1% عن المستهدف المطلوب لعام 2018، وبزيادة قدرها (3%) على مدار العامين الماضيين، ما ترتب عليه الاعتماد على الكوادر المواطنة المؤهلة، وتوفير فرص عمل للشباب المواطن، لتحقيق المستهدفات المطلوبة بشأن توطين الوظائف.

تعزيز

وأشار المرزوقي إلى أن العام الماضي تم خلاله تعيين 278 مواطناً بالوظائف التخصصية وترقية 512 موظفاً مواطناً دون أي أعباء مالية إضافية، لتشجيع الموظف المواطن وتحفيزه للعمل وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تعديل أوضاع 250 موظفاً مواطناً من الحاصلين على مؤهل علمي أثناء الخدمة، بجانب ترقية 1490 موظفاً مواطناً ترقية أفقية في ضوء التقييمات الدورية، وذلك في إطار حرص الدائرة على تحفيز الموظفين على الحصول على شهادات علمية متقدمة، وإثراء بيئة العمل بالكوادر العلمية المواطنة.

ولفت إلى أن الدائرة طوّرت نظام تقييم الأداء الوظيفي لعام 2018، بحيث يحتوي على معايير واضحة وقابلة لقياس عادل، ويحقق رؤية دائرة القضاء واستراتيجيتها، وتمت مراجعة جميع معايير تقييم الأداء الوظيفي والأوزان النسبية.

إيرادات

وأكد المرزوقي ارتفاع إيرادات الدائرة خلال عام 2018، بنسبة 14%، عن العام السابق، حيث بلغت الإيرادات 657 مليون درهم مقابل 570 مليون درهم في عام 2017، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ترتب عليه الانتهاء من كل فواتير الاستحقاق قبل إغلاق السنة المالية، والوفاء بكل مستحقات الموردين والمقاولين ومزودي الخدمة.