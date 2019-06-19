انضمام موظفي مواصلات الإمارات إلى «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

منحت مواصلات الإمارات موظفيها بطاقة «إسعاد» التي تصدرها شرطة دبي، والتي تجمع فيها كافة العروض والخصومات والمزايا التي يقدمها القطاعان العام والخاص والشركات للموظفين بنسب متنوعة، ويأتي ذلك في إطار التعاون المستمر بين مواصلات الإمارات والقيادة العامة لشرطة دبي، بما يسهم في تنمية المبادرات والمشاريع المشتركة، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية المتبادلة بين الطرفين.

وقالت حنان محمد صقر المدير التنفيذي لدائرة الخدمات المؤسسية بمواصلات الإمارات، بأن انضمام موظفي المؤسسة لبرنامج «إسعاد» يأتي في إطار خطة مبادرات وبرامج السعادة الرائدة التي تتبناها المؤسسة والتي تم اعتمادها لعام 2019.