تحقيق أمنيات 434 طفلاً في اليمن

المصدر: أبوظبي - البيان

حققت مؤسسة تحقيق أمنية منذ عام 2016 وحتى نهاية مايو الماضي أمنيات نحو 434 من الأطفال المصابين بأمراض خطيرة في مستشفى الصداقة باليمن، وذلك بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

ويأتي ذلك انسجاماً مع توجيهات حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية».

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: «إن دخول فريق عمل المؤسسة إلى أرض اليمن لإدخال البهجة والسعادة على قلوب أطفال وعائلات هذا الشعب الشقيق يعتبر واجباً وطنياً وقومياً، ومن الطبيعي أن يحتاج الأطفال المصابون بأمراض خطيرة ومستعصية في اليمن الشقيق إلى المزيد من الأمل والسعادة لمساعدتهم على مواصلة مسيرة العلاج المضنية، خاصة مع الظروف التي تعيشها بلادهم، ولمعرفة المؤسسة بالدور الكبير الذي يلعبه تحقيق الأمنية في دعم الحالة النفسية للطفل وعائلته على حد سواء».

وأوضح: «أن الأمنيات تنوعت ما بين الحصول على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والهواتف الذكية، والآي باد، والسيارات الإلكترونية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الحديثة».

وأضاف: «إنه تنفيذاً لاستراتيجية المؤسسة خلال «عام التسامح» تمكنت المؤسسة من زرع بسمة السعادة والأمل على وجوه الأطفال المرضى، حيث تمت استضافة الطفل محمد مع عائلته في منتجع الفيل لقضاء يوم على البحر مع تحقيق أمنيته في الحصول على الكمبيوتر المحمول، كما حققت المؤسسة أمنية الطفل جنا في الحصول على آي باد، وزرعت البسمة على وجه الطفل أحمد مع تحقيق أمنيته في الحصول على بلاي ستيشن، فضلاً عن استضافة الطفلة ملكي وعائلتها في عدن مول لقضاء يوم حافل بالسعادة وتحقيق أمنيتها في الحصول على الكمبيوتر المحمول».