«مدني أبوظبي» و«مبادلة» تشاركان بمؤتمر للحماية من الحرائق

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت الإدارة العامة للدفاع المدني ــ أبوظبي بورقة عمل في مؤتمر الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق NFPA 2019 الذي عقد في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، ركز على نتائج التمرين الاستراتيجي المشترك مع مبادلة للرعاية الصحية الذي جرى تطبيقه بالتعاون مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وعدد من الجهات المشاركة مؤخراً، مستعرضة الجوانب المتعلقة بالاتصالات الاستراتيجية الفعّالة ودورها في إدارة الطوارئ.

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي مدير عام الدفاع المدني ــ أبوظبي، أن مناقشات الوفد ركزت على الأفكار الإيجابية التي تدعم الجهود التطويرية للارتقاء بالأداء المحترف لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجال التخطيط لإدارة الطوارئ وخصوصاً الحرائق، لضمان فعّالية وكفاءة التعاون والتنسيق بين الفرق المستجيبة، وتعزيز ثقة الجمهور بفعالية الخدمات المقدمة من قبل الدفاع المدني والجهات المساندة على مستوى الإمارة.

وأكد المهندس عبدالله عبدالعزيز الشامسي، رئيس مبادلة للرعاية الصحية، حرص «مبادلة» على تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع الدفاع المدني، من خلال تعزيز منظومة العمل المؤسسي المشترك بما يخدم مصالح الجهتين على صعيد السلامة من الحرائق.

وترأس الوفد المقدم مهندس سالم هاشم الحبشي مدير إدارة العمليات بالدفاع المدني ــ أبوظبي موضحاً أهمية المشاركة في الفعاليات الدولية لإبراز مكانة الدولة والتعريف بالمستوى الذي وصلت إليه في مجال الدفاع المدني.

وزار وفد الدفاع المدني المعرض المصاحب للمؤتمر واطلع على أفضل الممارسات في الوقاية والسلامة في الحريق وإدارة الطوارئ.