انطلاق التصفيات النهائية لجائزة دار البر للقرآن الكريم

المصدر: عجمان - البيان

أطلقت جمعية دار البر التصفيات النهائية للدورة التاسعة من جائزة دار البر للقرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة في عجمان، بمشاركة ١٤٥٦ متسابقاً، من الجنسين، بينهم ١٣٦٥ من الطلبة، و٤٧ معلماً ومعلمة، و٤٤ مشاركة في فئة «الأمهات».

وأوضح فيصل صحراوي، مدير فرع جمعية دار البر في عجمان أن الجمعية خصصت ٨٥٠ ألف درهم ميزانية خاصة لجائزة هذا العام، التي بدأت الأحد، التاسع من يونيو الجاري، ويتوزع المشاركون في الجائزة بين ٣ أفرع، هي فرع القرآن الكريم، الذي يشارك فيه ٧٠٥ متنافسين، وفرع الحديث النبوي الشريف، بمشاركة ٦٠٠ متنافس، وفرع الفقه، ١٥١ مشاركاً.

وقال فيصل صحراوي: إن قوائم المشاركين في نسخة العام الحالي من الجائزة القرآنية تضم ٦٧٦ طالباً و٦٨٩ طالبة من مدارس منطقة عجمان التعليمية، من المواطنين والمقيمين، من مختلف الأعمار والمراحل الدراسية، بدءاً من رياض الأطفال، والمعلمين من أعضاء الهيئات التدريسية في مدارس الإمارة، بجانب شريحة الأمهات، مؤكداً أن الجائزة تسعى إلى بناء وتخريج جيل قرآني مؤمن وواعٍ ومثقف، على نهج الوسطية والاعتدال، للمساهمة في ترسيخ قيم الدين الحنيف، ونشر التسامح والمحبة والإخاء، ومحاربة التطرف والغلو، وخدمة وطنهم.