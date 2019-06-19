التوعية بإعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ بـ7 لغات

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت شرطة أبوظبي بتقديم التوعية بـ7 لغات حول تعديل مخالفة «عدم إعطاء أفضلية وأولوية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية»، الواردة في قانون السير والمرور الاتحادي، والتي أصبحت قيمتها المادية 3000 درهم مع حجز المركبة 30 يوماً و6 نقاط مرورية اعتباراً من مطلع يوليو المقبل، تعزيزاً لأمن وسلامة والطرق وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، وتخفيض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من مؤشرات الأجندة الوطنية وفق رؤية الحكومة.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى الالتزام بإفساح الطريق لمركبات الطوارئ والإسعاف والشرطة والمواكب الرسمية لتعزيز زمن سرعة الاستجابة للحوادث.