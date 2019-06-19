«طيران الإمارات»: تسيير 46 رحلة إضافية لخدمة الحجاج

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن تسيير 46 رحلة إضافية إلى جدة والمدينة المنورة وذلك لتيسير حركة آلاف الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام. وسوف تعمل هذه الرحلات خلال الفترة بين 27 يوليو وحتى 22 أغسطس.

ويسمح بالسفر على الرحلات الإضافية لحاملي تأشيرة الحج فقط، وسوف تعمل هذه الرحلات الإضافية إلى جانب الرحلات المنتظمة إلى جدة والمدينة المنورة. وتتصدر باكستان والسنغال والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وساحل العاج ونيجيريا وإندونيسيا وجنوب أفريقيا قائمة الدول من حيث أعداد الحجاج الذين سيسافرون على طيران الإمارات.

وقال عادل الغيث، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإيران: «تسعى طيران الإمارات كل عام إلى توفير تجربة سفر سلسة للحجاج ومساعدتهم على التفرغ لأداء مناسكهم بسكينة واطمئنان.

ومع زيادة معدلات الطلب على السفر إلى المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة، فإن رحلات الناقلة الـ46 الإضافية سوف تلبي هذا الطلب وتوفر خدمات مخصصة لعملائها الذين يؤدون هذه الفريضة».

وعززت طيران الإمارات فريق العاملين في مطار دبي الدولي لمساعدة الحجاج، وخصصت كاونترات لإنهاء إجراءات سفرهم، وموظفين لإرشاد الحجاج القادمين من مختلف محطات شبكة خطوطها العالمية وتسهيل إجراءاتهم.