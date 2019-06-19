مؤتمر في أبوظبي يشيد بجودة الخدمات الصحية بالإمارات

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

أشاد المشاركون في مؤتمر «تمويل وتطوير الرعاية الصحية في الشرق الأوسط» الذي بدأ فعالياته أمس بأبوظبي، بجودة الخدمات الصحية في الإمارات، وأكدوا أن تطبيق التأمين الصحي الإجباري في أبوظبي في منتصف عام 2006 أسهم في دعم القطاع الصحي في الإمارة من خلال التوسع في الاستثمارات الصحية الخاصة.

وأكد المؤتمر الذي يقام برعاية دائرة الصحة ـ أبوظبي، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للسياحة العلاجية بفضل الرعاية الصحية عالية الجودة، وبأسعار تنافسية وتقديم أفضل خدمات العلاج الطبي في مختلف التخصصات.

40 خبيراً وناقش المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 40 خبيراً دولياً وإقليمياً ومحلياً في يومه الأول، موضوعات تتعلق بتمويل الرعاية الصحية في الخليج والشرق الأوسط وتوسع قطاع الرعاية الصحية، والاستثمارات في القطاع واقتصاديات قطاع الرعاية الصحية.

وقال الدكتور حامد الهاشمي، مدير دائرة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في دائرة الصحة بأبوظبي: «إن التكنولوجيا الحديثة في شتى أنحاء العالم وفي جميع القطاعات، أحدثت تغييراً في الطريقة التي نؤدي بها الأعمال، وقطاع الرعاية الصحية ليس بمعزل عن ذلك».